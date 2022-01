Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une bataille royale engagée en coulisses avec Barcelone ?

Publié le 14 janvier 2022 à 11h00 par B.L.

Toujours à l'affût de jeunes talents, le Real Madrid aurait dans son viseur deux joueurs Brésiliens évoluant à Santos. Néanmoins, Florentino Pérez ne serait pas seul, puisqu'en plus du FC Barcelone, des cadors anglais surveilleraient également les deux pépites.

Assez discret sur le marché des transferts ces dernières années, le Real Madrid devrait se montrer plus actif en 2022. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Florentino Pérez possède déjà un accord de principe avec Kylian Mbappé. Ce dernier, en fin de contrat avec le PSG, est bien parti pour s'engager librement en faveur des Merengue l'été prochain. Néanmoins, le Real compterait également renouveler son effectif en visant deux jeunes pousses évoluant à Santos, l'ancien club de Neymar. Mais le club madrilène ferait face à une concurrence de taille dans ces deux dossiers

Le Real et le Barça s'arrachent deux cracks de Santos