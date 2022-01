Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse précision sur ce départ à 0€ !

Publié le 14 janvier 2022 à 9h45 par A.M. mis à jour le 14 janvier 2022 à 9h46

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Bandiougou Fadiga s'est engagé avec l'Olympiakos jusqu'en 2026. Les Parisiens ont toutefois négocié un pourcentage à la revente.

Depuis le début de saison, plusieurs jeunes du PSG se distinguent et sont attendus plus régulièrement dans le groupe professionnel à l'image de Xavi Simons et Edouard Michut, qui brillent en parallèle avec les U19 notamment en Youth League. Un luxe que ne peut pas se permettre Bandiougou Fadiga, qui du haut de ses 20 ans se retrouve dans une position délicate. Trop âgé pour évoluer avec les U19, le milieu de terrain formé au PSG n'entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino. Et sans équipe réserve, il ne joue pas du tout.

Le PSG garde un pourcentage à la revente pour Fadiga