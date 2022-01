Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce retentissante de Cengiz Ünder sur son avenir !

Publié le 14 janvier 2022 à 20h10 par A.D.

Prêté avec option d'achat à l'OM, Cengiz Ünder a déjà tranché définitivement quant à son avenir. Comme il l'a expliqué clairement, il veut à tout prix poursuivre son aventure à Marseille à l'issue de cette saison.

Pour renforcer son attaque, Pablo Longoria a décidé de miser sur Cengiz Ünder. Après négociations avec José Mourinho, le président de l'OM a réussi à boucler un prêt avec option d'achat pour l'international turc lors du dernier mercato estival. Alors que le club phocéen peut le conserver en payant sa clause à 12M€, Cengiz Ünder a déjà fait clairement savoir qu'il voulait voir l'OM payer cette somme. « Je me sens très bien ici. Depuis mon arrivée, je me sens à ma place. J’espère que ça va durer encore de longues années » , a confié le joueur appartenant à l'AS Rome au Canal Football Club dernièrement.

«Je veux rester à l’OM à 100%»