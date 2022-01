Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations sur les coulisses de l’opération Coutinho !

Publié le 16 janvier 2022 à 12h00 par T.M.

En ce mois de janvier, le FC Barcelone a enfin réussi à se débarrasser de Philippe Coutinho. Le Brésilien a été prêté du côté d’Aston Villa et Christian Purslow, directeur général des Villans, s’est confié sur les dessous de cette opération.

Après plusieurs tentatives vaines pour se débarrasser de Philippe Coutinho, le FC Barcelone est arrivé à ses fins en ce mois de janvier. A moins d'un an de la Coupe du monde, le Brésilien souhaitait aussi s’en aller pour avoir du temps et l’ancien de Liverpool a ainsi fait son retour en Premier League. Coutinho a été prêté avec option d’achat à Aston Villa, où il a l’occasion de retrouver son ancien coéquipier chez les Reds, Steven Gerrard. Une connexion qui a d’ailleurs été très importante pour régler cette opération.

« Cette connexion entre Coutinho et Gerrard était tellement évidente »