Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid répond au Qatar pour Kylian Mbappé !

Publié le 16 janvier 2022 à 14h15 par T.M.

Au PSG, on n’aurait visiblement pas dit son dernier mot pour Kylian Mbappé. Pas de quoi toutefois inquiéter le Real Madrid.

Le feuilleton Kylian Mbappé n’en finit plus de faire parler. L’avenir de l’attaquant du PSG est au centre de toutes les rumeurs étant donné sa situation contractuelle. Etant en fin de contrat, Mbappé sera libre de s’engager au Real Madrid à l’été. A moins qu’il ne prolonge d’ici là. Et le Qatar entend tout faire pour y parvenir. Malgré tous les échecs ces derniers, le PSG entend retenter encore sa chance, préparant d’ailleurs une offre colossale avec un contrat jusqu’en 2024 et un salaire annuel net de 40M€.

Le Real Madrid est serein !