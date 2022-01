Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce de Steven Gerrard sur Coutinho !

Publié le 15 janvier 2022 à 1h00 par A.D.

A la peine au FC Barcelone, Philippe Coutinho vient d'être prêté avec option d'achat à Aston Villa. En conférence de presse, Steven Gerrard s'est totalement enflammé pour la signature du milieu offensif brésilien.

En grande difficulté au FC Barcelone, Philippe Coutinho a retrouvé la Premier League pour se relancer. Prêté avec option d'achat à Aston Villa, le milieu offensif brésilien fait le plus grand bonheur de Steven Gerrard. « C'est un footballeur exceptionnel qui possède un CV très impressionnant, jalonné de nombreux titres prestigieux. Je suis vraiment heureux que nous ayons pu le recruter et j'ai hâte de travailler avec lui. C'est un joueur avec lequel j'ai aimé jouer auparavant et je sais que le reste de l'équipe d'Aston Villa bénéficiera de sa qualité et de son expérience. Sa présence sera inestimable étant donné que les blessures et la CAN ont réduit nos options offensives » , s'est réjoui le coach des Villans lors d'un entretien publié sur le site officiel du club il y a quelques jours. Présent en conférence de presse ce vendredi, Steven Gerrard en a rajouté une couche sur la signature de Philippe Coutinho.

«Nous avons beaucoup de chance de l'avoir, nous verrons le vrai Philippe Coutinho»