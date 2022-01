Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ d'Alvaro Gonzalez conditionné par une opération à 12M€ ?

Publié le 16 janvier 2022 à 9h10 par A.M.

Peu utilisé par Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez pourrait quitter l'OM cet hiver. Et les prétendants ne manquent pas puisque Levante et Osasuna le suivent.

Cet hiver, l'OM aimerait vendre afin de renflouer ses caisses. Dans cette optique, Jordan Amavi a été prêté à l'OGC Nice tandis que Dario Benedetto semble proche d'un transfert définitif à Boca Juniors, bien qu'il soit actuellement prêté à Elche. Mais ce n'est pas tout puisqu'Alvaro Gonzalez semble lui aussi sur le départ. Barré par la concurrence de William Saliba, Luan Peres, Duje Caleta-Car ou encore Leonardo Balerdi, le défenseur espagnol serait en froid avec Jorge Sampaoli ce qui précipite son départ de l'OM cet hiver.

Osasuna intéressé par Alvaro Gonzalez pour remplacer Aridane