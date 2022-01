Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Terrible nouvelle pour Longoria avec Alvaro Gonzalez !

Publié le 14 janvier 2022 à 21h10 par A.D.

Alors qu'il ne serait pas en très bons termes avec Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez serait poussé vers la sortie par l'OM. Pour laisser filer son défenseur central, le club marseillais aimerait boucler un transfert. Toutefois, Levante, Osasuna et Valence, qui aimeraient recruter Alvaro Gonzalez en janvier, n'envisageraient pas du tout cette option.

Alors qu'il y aurait de l'eau dans le gaz entre Jorge Sampaoli et Alvaro Gonzalez, le second pourrait quitter l'OM au mois de janvier. En effet, Pablo Longoria et la direction marseillaise seraient favorables à l'idée de se séparer de leur numéro 3. Toutefois, les prétendants d'Alvaro Gonzalez ne seraient pas prêts à répondre aux attentes de l'OM.

Longoria contraint de faire d'énormes concessions pour Gonzalez ?