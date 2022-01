Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme mise au point sur le cas Haaland !

Publié le 16 janvier 2022 à 15h15 par P.L.

Si Kylian Mbappé venait à partir à l'issue de la saison, le PSG penserait à Erling Haaland pour le remplacer. D'ailleurs, le Norvégien a récemment révélé que le Borussia Dortmund lui mettait la pression pour qu'il prenne une décision pour son avenir. Un point de vue que ne partage absolument pas le club de la Ruhr.

En cas de départ de Kylian Mbappé, qui se rapproche de plus en plus du Real Madrid comme le10sport.com vous le révélait, le PSG songerait déjà à un remplaçant pour sa star. Ainsi, le10sport.com vous annonçait dès le mois d’août dernier qu’Erling Haaland était l’une des priorités de Leonardo pour succéder à Kylian Mbappé. Cependant, le Borussia Dortmund ne compterait pas laisser filer son attaquant vedette. Après la victoire 5-1 du club de la Ruhr contre Fribourg, Erling Haaland faisait ainsi des révélations fracassantes : « Le Borussia Dortmund a commencé à me mettre beaucoup de pression. Ils veulent que je prenne ma décision maintenant. » Un point de vue que ne partage absolument pas Sébastian Kehl.

« Je vais parler avec lui, je vais lui demander ce qu’il a à l’esprit »