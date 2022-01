Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour le prochain club d’Ousmane Dembélé !

Publié le 16 janvier 2022 à 16h15 par T.M.

Alors que le PSG aurait décidé de se retirer de la course pour Ousmane Dembélé, d’autres clubs en revanche seraient plus avancés pour accueillir le joueur du FC Barcelone.

Entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé, le divorce pourrait rapidement être prononcé. Entre les demandes du Français et l’offre des Blaugrana, un accord serait impossible à être trouvé pour une prolongation. Face à cela, le Barça pourrait prendre une décision radicale et ainsi envoyer Dembélé en tribunes jusqu’à la fin de son contrat. A l’été, le champion du monde sera alors libre de s’engager où bon lui semble et certaines pistes ont pris de l’ampleur au fil des derniers mois.

Quel avenir pour Dembélé ?