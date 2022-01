Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta en difficulté avec ce crack de Xavi !

Publié le 16 janvier 2022 à 16h00 par P.L.

Comptant sur la jeunesse pour se reconstruire, le FC Barcelone aurait fait de la prolongation de Ronald Araujo l'une de ses priorités. Cependant, le dossier pourrait bien se compliquer à cause de la Premier League.

Afin de se reconstruire un effectif capable de renouer avec le succès, le FC Barcelone mise sur le marché des transferts mais également sur la jeunesse. Ainsi, Joan Laporta a donné à son centre de formation une place importante dans son projet et il l’a déjà prouvé en enregistrant les prolongations d’Ansu Fati et de Pedri. Mais le président blaugrana ne compterait pas s’arrêter là puisque désormais, ses deux priorités seraient Gavi et Ronald Araujo. Cependant, ce dernier aurait quelques conditions avant de prolonger avec le FC Barcelone. Possédant un salaire assez bas compte tenu de ses performances alors qu’il est l’un des titulaires de la charnière centrale de Xavi, l’Uruguayen aimerait être payé par rapport à ses prestations, des joueurs comme Clément Lenglet ou Samuel Umtiti étant mieux rémunérés que lui alors qu’ils jouent très peu. D'ailleurs, le Barça pourrait bien se heurter à un problème dans le dossier.

Araujo s’est fait une réputation en Premier League