Mercato - OM : Ünder, Guendouzi… Longoria peut souffler !

Publié le 16 janvier 2022 à 22h10 par T.M.

Conséquence de la polémique du transfert de Pape Gueye, l’OM a été interdit de recrutement pour les deux prochaines fenêtres. Toutefois, cela ne remettrait pas en cause certaines recrues phocéennes.

Coup de tonnerre à l’OM ! Alors qua Watford avait décidé d’amener le dossier en justice suite à la signature de Pape Gueye sur la Canebière, le club phocéen a été sanctionné. En effet, l’OM s’est vu infliger une interdiction de recrutement pour les deux prochaines fenêtres de mercato. Un terrible coup dur pour Pablo Longoria, qui pourrait donc le contrarier dans les mois à venir. Toutefois, l’OM pourrait tout de même avoir l’opportunité de faire certaines affaires.

Ünder et Guendouzi pourront rester !