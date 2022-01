Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux joueurs s'annoncent à Marseille pour la saison prochaine !

Publié le 16 janvier 2022 à 14h30 par A.M.

Alors que l'OM a bouclé plusieurs opérations sous la forme de prêts avec option d'achat, Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder ont répété leur intention de rester à Marseille à l'issue de leur prêt l'été prochain. Cela tombe bien puisque leurs options d'achat sont quasiment automatique.

L'été dernier, Pablo Longoria n'a pas chômé et a bouclé pas moins de 11 opérations à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Compte tenu de problèmes économiques de l'OM et de l'absence de ventes importantes, plusieurs opérations ont été réalisées sous la forme de prêts avec option d'achat. C'est le cas de Pau Lopez, Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder. Trois joueurs qui se sont particulièrement bien adaptés à Marseille et qui sont devenus des piliers de Jorge Sampaoli. Cela tombe bien puisque le cas du portier espagnol est déjà réglé. Pau Lopez a effectivement disputé les 20 rencontres qui conditionnent son option d'achat qui sera levée en fin de saison pour environ 12M€. Concernant « Guendouzi et Ünder, c’est lié au maintien », comme l'expliquait récemment Pablo Longoria à L'Equipe .

Ünder et Guendouzi vont rester à l'OM