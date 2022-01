Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : En plein rêve, Cengiz Ünder n'a aucun doute pour son avenir !

Publié le 16 janvier 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Prêté par l'AS Roma avec une option d'achat automatique en cas de maintien de l'OM, Cengiz Ünder se plaît à Marseille où il compte bien s'inscrire sur le très long terme. Et cela tombe bien puisque tout le monde semble satisfait de cette opération, à commencer par l'international turc lui-même.

L'été dernier, l'Olympique de Marseille a réussi à boucler pas moins de 11 opérations. Toutefois, compte tenu de la situation économique du club, Pablo Longoria a bouclé plusieurs opérations sous la forme de prêts avec option d'achat à l'image de Pau Lopez, Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder, trois joueurs qui se sont parfaitement intégrés à l'OM. En particulier l'international turc qui a rapidement réussi à faire oublier Florian Thauvin et restera désormais à jamais comme le joueur qui a mis fin à plus de 40 ans de disette à Bordeaux. Virevoltant dans son couloir, Cengiz Ünder a rapidement été adopté par les supporters de l'OM. Il faut dire qu'il a bien été conseillé par Wesley Fofana. Natif de Marseille, l'ancien défenseur de l'ASSE a côtoyé le Turc à Leicester la saison dernière et l'a convaincu de signer à l'OM. « Il m'a demandé comment c'était, la ville, le club et les supporters. Je lui ai dit : "Franchement c'est une ville incroyable, tu vas t'amuser et te régaler là-bas. Les supporters sont magiques, ils vont te pousser, c'est tout ce que t'aimes. Vas-y fonces." Et après quand il a signé, j'étais très heureux. Il m'a écouté donc j'était heureux », confie Fofana à Téléfoot . Et visiblement, Cengiz Ünder ne regrette pas son choix.

Cengiz Ünder se voit à l'OM encore très longtemps