Mercato - OM : Cengiz Ünder fait une énorme annonce pour son avenir !

Publié le 16 janvier 2022 à 12h10 par A.M. mis à jour le 16 janvier 2022 à 12h28

Prêté par l'AS Roma, Cengiz Ünder se projette déjà sur l'avenir à long terme avec l'OM où son option d'achat sera levée en cas de maintien en Ligue 1 du club phocéen.

L'été dernier, l'OM a obtenu le prêt de nombreux joueurs à l'image de celui de Cengiz Ünder. Après une saison délicate à Leicester, l'international turc avait fait son retour à l'AS Roma où il n'entrait pas dans les plans de José Mourinho. Par conséquent, Pablo Longoria a sauté sur l'occasion pour obtenir le prêt de Cengiz Ünder qui s'accompagne d'une option d'achat estimée à 8,4M€ et qui sera automatiquement levée si l'OM se maintient en Ligue 1. Ce qui sera évidemment le cas. Par conséquent, le Turc se projette sur l'avenir à Marseille.

«Tout le monde est d'accord pour que je poursuive l'aventure ici»