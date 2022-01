Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas fixe une condition pour son départ !

Publié le 16 janvier 2022 à 9h17 par La rédaction

Du haut de ses 72 ans, Jean-Michel Aulas n'a pas l'intention de quitter l'OL tant qu'il n'aura pas remporter une Coupe d'Europe.