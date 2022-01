Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aulas fait une grosse révélation dans le feuilleton Paqueta !

Publié le 16 janvier 2022 à 9h15 par T.M.

Alors qu’il a été annoncé que le PSG était intéressé par Lucas Paqueta, Jean-Michel Aulas a révélé qu’un autre club fortuné avait fait une approche pour le joueur de l’OL.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OL, Lucas Paqueta ne devrait pas s’éterniser sur les bords du Rhône. Excellent avec les Gones, le Brésilien pourrait prochainement passer un cap et rejoindre un plus grand club en Europe. Lequel ? Récemment, il était annoncé qu’au PSG, Leonardo était très intéressé à l’idée d’intégrer Paqueta à l’effectif de Mauricio Pochettino. Une rumeur qui n’a pas manqué de faire réagir Jean-Michel Aulas. Et le président de l’OL en a profité pour faire d’autres révélations concernant sa star.

L’OL est sollicité !