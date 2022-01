Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une opération à 11M€ est confirmée pour Longoria !

Publié le 16 janvier 2022 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur son avenir à l'OM, où il est prêté par Arsenal, Mattéo Guendouzi confirme qu'il ambitionne de s'inscrire sur le long terme à Marseille.

Prêté par Arsenal l'été dernier, Mattéo Guendouzi dispose d'une option d'achat estimée à 11M€. Et comme l'expliquait récemment Pablo Longoria à L'Equipe , « Guendouzi et Ünder, c’est lié au maintien. Ce sont des options pratiquement automatiques ». Interrogé sur avenir, le milieu de terrain français confirme qu'il se projette bel et bien à l'OM sur le long terme.

Guendouzi confirme pour son avenir