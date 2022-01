Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a calmé tout le monde pour Milik !

Publié le 15 janvier 2022 à 21h10 par A.M.

En quête d'un buteur, la Juventus s'est renseignée auprès de l'OM pour Arkadiusz Milik. Mais les exigences de Pablo Longoria ont clairement douché les espoirs de la Vieille Dame.

L'arrivée de Cédric Bakambu à l'OM pousse-t-elle Arkadiusz Milik au départ ? « Absolument pas ! », a lancé catégoriquement Pablo Longoria en conférence de presse vendredi. « On disait qu'on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant... C'est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c'est difficile à trouver. C'est de plus en plus rare », a ajouté le président de l'OM. Et en coulisses, Pablo Longoria aurait fait preuve de la même fermeté.

Les exigences de l'OM ont refroidi la Juventus