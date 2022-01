Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette mise au point sur le feuilleton Dybala !

Publié le 15 janvier 2022 à 19h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala aurait alerté plusieurs écuries européennes, dont le PSG et l'Inter. Présent en conférence de presse ce samedi, Simone Inzaghi a pris position sur ce feuilleton.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a profité des situations contractuelles de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et de Georginio Wijnaldum pour les recruter librement et gratuitement. En quête de nouvelles opportunités à 0€ pour 2022, le directeur sportif du PSG aurait identifié plusieurs profils, et notamment celui de Paulo Dybala, en fin de contrat le 30 juin avec la Juventus. Toutefois, il serait soumis à la concurrence de l'Inter sur ce dossier.

«Je n'aime pas parler des joueurs des autres équipes»