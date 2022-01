Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes prêt à claquer la porte cet hiver ?

Publié le 15 janvier 2022 à 17h15 par A.C.

Peu utilisé cette saison, Leandro Paredes pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain au cours de ce mercato hivernal.

Décidément, c’est très chaud sur l’axe Turin-Paris. Voilà déjà plusieurs semaines que la presse italienne parle de la volonté de Massimiliano Allegri d’attirer Mauro Icardi à la Juventus. Des négociations seraient en cours avec le Paris Saint-Germain, mais un accord semble encore loin. Leonardo réclamerait en effet un transfert ou un prêt avec option d’achat, alors que la Juve se serait jusque-là arrêtée à un prêt sec de six mois. Icardi n’est toutefois pas le seul joueur du PSG suivi par les Bianconeri , qui se seraient également renseignés au sujet de Leandro Paredes.

Paredes s’est dit ouvert à un prêt à la Juve