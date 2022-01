Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau dossier brûlant s’ouvre pour Leonardo !

Publié le 15 janvier 2022 à 14h45 par A.C.

En discussions avec la Juventus pour Mauro Icardi, Leonardo aurait été questionné sur un autre joueur du Paris Saint-Germain.

Il ne reste plus qu’une quinzaine de jours à Leonardo pour allonger la liste de ses ventes. Seuls Rafinha et Bandiougou Fadiga ont quitté le Paris Saint-Germain pour le moment et d’autres devront obligatoirement suivre. La solution pourrait venir de Mauro Icardi, qui serait dans le viseur de Massimiliano Allegri du côté de la Juventus. Les négociations ne semblent toutefois pas vraiment avancer, puisque le PSG réclamerait un transfert ou un prêt avec option d’achat obligatoire, alors que la Juve ne voudrait qu’un prêt sec.

La Juventus relance Paredes