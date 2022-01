Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes livre les dessous de l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 6 janvier 2022 à 1h15 par T.M.

Alors que Lionel Messi a posé ses valises au PSG durant l’été, Leandro Paredes est revenu sur l’arrivée de son compatriote argentin.

Après 21 ans passés au FC Barcelone, Lionel Messi a dû faire ses adieux au club catalan l’été dernier. Pourtant d’accord pour prolonger, l’Argentin n’a pas pu apposer sa signature sur ce nouveau bail pour des raisons économiques. Messi s’est alors retrouvé libre et a choisi de rebondir au PSG, retrouvant à cette occasion nombreuses de ses amis comme Neymar, Angel Di Maria ou encore Leandro Paredes.

« C’était donc une très, très bonne nouvelle pour nous tous »