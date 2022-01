Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG et Icardi bloquent les plans de Xavi !

Publié le 15 janvier 2022 à 10h00 par A.C.

Ce mercato hivernal ne s’est pas encore emballé, alors même que le FC Barcelone semble déterminé à recruter d’autres renforts. Cela serait notamment la faute du Paris Saint-Germain...

Avec le départ de Sergio Aguero, qui a dû mettre un terme à sa carrière à cause de problèmes cardiaques, le besoin d’un attaquant de pointe n’a jamais été aussi fort au FC Barcelone. Si Luuk de Jong semble pour le moment faire le travail, il pourrait bien être poussé vers la sortie d’ici la fin du mois de janvier, alors que Martin Braithwaite n’a toujours pas pleinement récupéré de sa blessure au genou. Ainsi, Xavi aurait réclamé à ses dirigeants le recrutement d’Alvaro Morata, qui est actuellement prêté par l’Atlético de Madrid et qui ne devrait vraisemblablement pas être retenu par la Juventus à la fin de la saison.

Sans Icardi, pas de Morata