Mercato - PSG : Un coup dur se précise pour Leonardo avec Icardi !

Publié le 15 janvier 2022 à 0h20 par La rédaction

Tuttosport révèle ces dernières heures que la piste Aubameyang est désormais prioritaire aux yeux des dirigeants de la Juventus Turin. Analyse.

D'après le quotidien sportif italien Tuttosport, la Juventus Turin serait en train de privilégier la piste Pierre-Emerick Aubameyang pour le recrutement d’un avant-centre cet hiver – et ce malgré l'intérêt de longue date du club italien pour Mauro Icardi -, l’attaquant international gabonais étant partant possible d’Arsenal.

Icardi, Aubameyang... La Juventus aurait déjà tranché

A l’analyse, cette option apparaît tout à fait plausible. En effet, la Juventus Turin avait déjà pris position sur Aubameyang il y a deux ans, alors que le joueur n’avait plus qu’un an de contrat et qu’il s’interrogeait sur son avenir, entre une prolongation à Arsenal et un départ. Finalement, l’ancien Stéphanois avait opté pour une prolongation. Mais dans le cadre de ses recherches au mercato hivernal, il apparaît tout à fait logique que le club bianconero privilégie la piste Aubameyang, surtout si Arsenal est disposé à discuter d’un prêt avec option d’achat. Un coup dur pour le PSG, qui voit un prétendant s'éloigner pour Mauro Icardi.