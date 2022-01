Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle menace colossale dans ce dossier à 0€ de Xavi !

Publié le 14 janvier 2022 à 22h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Andreas Christensen serait dans le collimateur du FC Barcelone, de l'Atlético de Madrid et du Borussia Dortmund. En plus de ces trois écuries européennes, le Bayern serait également dans la course pour le défenseur de Thomas Tuchel.

Après avoir recruté Memphis Depay, Eric Garcia et Sergio Agüero pour 0€ l'été dernier, Joan Laporta serait en quête de nouvelles opportunités pour 2022. Dans cette optique, le président du FC Barcelone aurait identifié le profil d'Andreas Christensen, qui sera en fin de contrat le 30 juin avec Chelsea. Toutefois, d'autres écuries européennes seraient également emballées par l'idée de recruter le défenseur des Blues librement et gratuitement.

Le Bayern entre dans la danse pour Andreas Christensen