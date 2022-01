Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Trois grands noms de Thomas Tuchel ciblés par le Barça ?

Publié le 14 janvier 2022 à 20h00 par P.L.

Afin de se renforcer dans le secteur défensif, Joan Laporta envisagerait quelques joueurs en fin de contrat en juin prochain. Et le président du FC Barcelone pourrait bien se résoudre à aller piocher chez Thomas Tuchel.

Afin de renforcer l’effectif de Xavi cet hiver, Joan Laporta se montre plutôt actif sur le marché des transferts. Mais le président catalan aurait également quelques idées en vue du prochain mercato estival. En effet, le FC Barcelone pourrait bien se tourner vers le marché des agents libres pour trouver son bonheur. Depuis quelques mois, de nombreux joueurs en fin de contrat en juin prochain ont été liés à la formation blaugrana . D’ailleurs, pour apporter des solutions à Xavi au niveau défensif, Joan Laporta aimerait bien aller piocher chez Thomas Tuchel.

Le Barça cible Azpilicueta, Christensen et Rüdiger