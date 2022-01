Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel veut faire capoter un gros coup de Leonardo, mais…

Publié le 14 janvier 2022 à 0h45 par Th.B.

Entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel militerait en coulisse pour que les dirigeants des Blues parviennent à se mettre d’accord avec Antonio Rüdiger et ses représentants pour une prolongation de son contrat. Néanmoins, les positions des deux parties sur la question financière resteraient éloignées. Une occasion en or pour le PSG ?

Dans le cadre du prochain mercato estival, Leonardo pourrait à nouveau boucler la venue d’un voire plusieurs agents libres à l’instar de la dernière intersaison. Antonio Rüdiger serait une piste prise en considération par le directeur sportif du PSG. Cependant et étant particulièrement conscient de l’intérêt de son ancien club et de plusieurs grandes équipes européennes, Thomas Tuchel a une nouvelle fois évoqué en conférence de presse son optimisme quant à l’éventuelle prolongation de contrat de Rüdiger, qui arrive à expiration le 30 juin prochain. « Tout le monde le sait, mais il y a beaucoup de "si" dans votre question. Attendons de voir ce qu'il deviendra. Si je suis confiant ? Bien sûr, nous sommes confiants. Nous avons des choses à offrir et il est le joueur qu'il est sous le maillot de Chelsea et dans l'environnement de Chelsea. Je pense qu'il le sait très bien ».

Tuchel a rapproché les deux parties, mais la question financière pose problème…