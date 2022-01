Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho a dressé son plan de vol pour Boubacar Kamara !

Publié le 14 janvier 2022 à 0h30 par B.L.

En fin de contrat à la fin de la saison, Boubacar Kamara ne devrait pas prolonger avec l'OM. En Italie, l'AS Roma pourrait tenter le coup avec le Français cet hiver.

L'avenir de Boubacar Kamara est toujours aussi flou du côté de l'OM. Le contrat du Français expire au mois de juin prochain et le joueur de 22 ans peut désormais négocier avec les clubs de son choix dans le cadre d'une arrivée libre l'été prochain. Néanmoins, Pablo Longoria pourrait envisager de vendre Boubacar Kamara dès le mercato hivernal afin d'éviter un départ pour 0€ du Français. Et du côté de la Serie A, l'AS Roma aurait un plan en tête pour s'attacher les services de Kamara cet hiver...

Kamara plutôt que Ndombélé pour l'AS Roma ?