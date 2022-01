Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s’ouvre pour Lewandowski

Publié le 14 janvier 2022 à 0h15 par La rédaction

Les derniers éléments apportés ce mercredi par Bild permettent de supposer que la porte est en train de s’ouvrir pour Robert Lewandowski. Analyse.

Selon les dernières informations du quotidien allemand Bild , le Bayern Munich aurait récemment entamé des discussions avec l’agent d’Erling Haaland, Mino Raiola, pour discuter d’une éventuelle arrivée en Bavière en fin de saison.

Le Bayern envisage son transfert…

Si cette information est exacte, alors elle indique de manière très claire qu’au sein du Bayern Munich, on anticipe un possible départ de Robert Lewandowski, à un an de la fin de son contrat, ce qui tend à indiquer que les premières démarches en vue d’une prolongation ont laissé un différentiel conséquent entre les deux parties… La porte serait donc en train de s’ouvrir pour Robert Lewandowski, que le Paris Saint-Germain convoite fortement pour l’après-Mbappe.