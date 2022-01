Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel s'active pour une pépite de Mauricio Pochettino !

Publié le 13 janvier 2022 à 18h10 par Th.B. mis à jour le 13 janvier 2022 à 18h11

Entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel n’oublierait pas de garder un oeil sur l’évolution de certaines pépites du PSG et aurait présenté un projet sportif pour Ismaël Gharbi chez les Blues.

Après Tanguy Kouassi ou encore Adil Aouchiche en 2020, un autre titi parisien serait susceptible de quitter le PSG en marge de la prochaine intersaison. C’est en effet le cas d’Ismaël Gharbi. Le milieu de terrain de 17 ans semble avoir la cote sur le marché des transferts et notamment du côté de la Bundesliga puisque L’Équipe confiait début janvier que plusieurs écuries évoluant dans l’élite du football allemand garderaient un oeil avisé sur la situation de Gharbi au PSG dont le contrat arrivera à expiration à l’issue de la saison.

Chelsea surveillerait la situation de Gharbi !