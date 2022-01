Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de théâtre pour le départ de ce défenseur de Sampaoli !

Publié le 13 janvier 2022 à 17h15 par Th.B.

Alors qu’un départ de Duje Caleta-Car de l’OM semble être d’actualité pour le mercato hivernal, une telle opération ne pourrait avoir lieu qu’à compter de l’été prochain selon la presse anglaise.

Avant la clôture du mercato hivernal, Pablo Longoria pourrait boucler plusieurs départs alors que Cédric Bakambu a déposé ses valises à l’OM lorsque Sead Kolasinac serait lui aussi attendu au centre Robert Louis-Dreyfus dans les prochains jours. Au rayon des départs, le nom de Duje Caleta-Car revient avec insistance ces derniers jours. Cependant, il ne faudrait pas s’attendre à ce qu’il plie bagage cet hiver malgré un intérêt concret de Wolverhampton et des touches à West Ham et au FC Valence.

Pas de départ de Caleta-Car cet hiver ?