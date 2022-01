Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un message clair pour cette cible à 0€ !

Publié le 13 janvier 2022 à 15h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Valence, Daniel Wass serait dans le collimateur de l'OM. Toutefois, le joueur aurait trouvé un accord contractuel avec l'Atlético et ses représentants feraient actuellement le pressing auprès du club Che pour partir en janvier.

Lors du dernier mercato estival, l'OM aurait tenté de s'offrir les services de Daniel Wass sans succès. Alors que le pensionnaire de Valence sera en fin de contrat le 30 juin, Pablo Longoria aurait relancé ce dossier. Toutefois, le président de l'OM pourrait voir l'Atlético lui couper l'herbe sous le pied. En effet, selon les informations d' AS de ce mercredi, Daniel Wass souhaiterait rejoindre l'Atlético de Madrid cet hiver et aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le club emmené par Diego Simeone. Et alors que Valence bloquerait le départ de son numéro 18 en janvier, les agents du joueur feraient le forcing pour obtenir gain de cause.

«Nous n'avons convenu de rien, nous devons attendre»