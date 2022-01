Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a fixé le prix pour Boubacar Kamara !

Publié le 15 janvier 2022 à 13h10 par A.C.

Pablo Longoria semble déterminé à vendre Boubacar Kamara lors de ce mercato hivernal, à cause de la fin de son contrat avec l’OM qui approche à grands pas.

A la fin de l’été, on semblait encore croire à une prolongation de contrat à l’Olympique de Marseille. Cet hiver, ça semble devenu impossible et Pablo Longoria se serait donc résigné à un départ de Boubacar Kamara, qui ne manque pas de prétendants. C’est notamment le cas en Italie, où l’AS Roma semble décidée à le recruter au cours de ce mercato hivernal, alors que l’AC Milan et la Juventus devraient plutôt attendre la fin de son contrat. José Mourinho tenterait de dégraisser son effectif pour pouvoir lancer son offensive sur le joueur de l’OM, qui a l’avantage de pouvoir évoluer au milieu comme en défense centrale.

Longoria veut récupérer entre 4 et 5M€