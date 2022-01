Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho a une dernière carte à jouer pour Kamara !

Publié le 15 janvier 2022 à 12h45 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara reste un joueur très apprécié du côté de l’AS Roma.

La Serie A pourrait être la prochaine étape dans la jeune carrière de Boubacar Kamara. Après l’AC Milan, la Juventus, l’Atalanta ou le Napoli, c’est l’AS Roma qui semble faire les yeux doux au défenseur ou milieu de l’Olympique de Marseille. A la recherche de renforts, José Mourinho aurait glissé son nom à ses dirigeants, qui semblent toutefois avoir fait d’autres choix. Sergio Oliveira est en effet arrivé en provenance du FC Porto, ce qui laissait penser à un échec pour Kamara et l’OM, où Pablo Longoria semble vouloir le vendre cet hiver.

Mourinho pousse Diawara à Valence