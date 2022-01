Foot - Mercato - OM

Mercato : Vézirian l'assure, McCourt va annoncer la vente de l'OM !

Publié le 15 janvier 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Très actif au sujet de la vente de l'OM depuis désormais quasiment un an, Thibaud Vezirian continue d'affirmer que Frank McCourt va céder ses parts au sein du club phocéen. Pris à parti par de nombreux fans marseillais qui lui reprochent de mentir, le journaliste ne change toutefois pas de discours.

En février 2021, Thibaud Vézirian lâchait une énorme bombe. Sur sa chaîne YouTube , le journaliste assurait que tout était bouclé pour la vente de l'OM, le communiqué devant officialiser la nouvelle était sur le point d'être publié et le club phocéen allait passer dans une nouvelle dimension. Et pour cause, le nouveau propriétaire du club phocéen ne serait autre que Al-Walid bin Talal, riche prince saoudien qui aurait racheté l'OM par le biais de sa holding. Seul problème, cela fait désormais un an que Thibaud Vézirian a fait cette annonce, et Frank McCourt est toujours le patron du club phocéen. Le Bostonien ne manque d'ailleurs jamais une occasion de démentir les rumeurs de vente. La dernière déclaration de l'homme d'affaires américain à ce sujet date du mois de novembre. Au micro de France 24 , Frank McCourt assurait que : « Je l’ai dit 10, 12 fois : le club n’est pas à vendre. Je suis là, je suis propriétaire du club. Ces rumeurs, on leur permet de migrer à travers les réseaux sociaux, il n’y a pas de contrôle, de vérifications et c’est amplifié par les gens qui ne savent pas. » Il en faut plus pour déstabiliser Thibaud Vézirian qui dans la foulée répondait au patron de l'OM : « J’ai les preuves, j’ai des virements, des contrats, mes sources ne m’ont pas menti, j’ai des confirmations toutes les semaines. Des sources de très très haut niveau, haut fonctionnaire, avocats. Je n’ai aucun souci de ce côté là. je n’ai pas de date à donner mais vous pouvez dormir tranquille… »

«L'avenir me donnera raison sans problème»