Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite... Le terrible aveu de Thibaud Vézirian !

15 janvier 2022

Alors qu'il maintient sa version concernant la vente de l'OM depuis quasiment un an, Thibaud Vézirian admet que cette enquête lui a coûté très cher.

Voilà quasiment un an que Thibaud Vézirian a lâché une énorme bombe sur la vente de l'OM. Le journaliste révélait en février 2021 que Frank McCourt avait accepté de céder le club phocéen à Al-Walid bin Talal, un prince saoudien qui aurait repris l'OM par le biais de sa holding. Seul problème, alors que Thibaud Vézirian annonçait une issue imminente, voilà un an que rien n'est tombé. Au contraire même, Frank McCourt et Pablo Longoria ne cessent de démentir les rumeurs de vente. Par conséquent, bien qu'il continue d'affirmer sa position, Thibaud Vézirian reconnaît que ce dossier a été compliqué pour lui.

«J'ai aussi reçu des menaces de mort »