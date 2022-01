Foot - Mercato

Mercato : Benitez ne regrette pas Digne !

Publié le 15 janvier 2022 à 10h05 par P.L.

En ce mois de janvier, Lucas Digne a rejoint Aston Villa. Et Rafael Benitez s'est montré plutôt satisfait de cette vente, assumant totalement son choix de se séparer de l'international tricolore.