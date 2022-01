Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une officialisation imminente pour la vente de l’OM ? La réponse de Vézirian !

Publié le 13 janvier 2022 à 18h15 par T.M.

Depuis un an désormais, Thibaud Vézirian annonce que l’OM a été vendu. Et ce jeudi, il a de nouveau évoqué ce feuilleton brulant sur la Canebière.

Frank McCourt est aujourd’hui le propriétaire de l’OM et ces derniers mois, il s’est empressé de démentir toutes les rumeurs concernant une vente du club phocéen. Il n’empêche que malgré les propos de l’Américain, ce sujet ne cesse de revenir sur la table. Depuis près d’un an maintenant, Thibaud Vézirian assure que l’OM a été vendu et passera prochainement sous pavillon saoudien. Mais le temps passe et aucune officialisation n’est arrivée concernant cette vente. Mais cela pourrait ne plus tarder…

« Tous les jours, c’est possible »