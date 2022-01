Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, transferts... Zidane fixe une condition ahurissante !

Publié le 15 janvier 2022 à 11h15 par A.M.

Priorité du Qatar pour succéder à Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane ne ferme plus la porte à une arrivée au PSG, mais pas à n'importe quelle condition.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'arrivée de Zinedine Zidane au PSG prend forme. Il faut dire qu'après avoir longtemps refusé d'envisager une arrivée à Paris, le technicien français commence à ouvrir la porte au club de la capitale, notamment face au forcing de certains membres de son entourage, à commencer par Alain Migliaccio, son conseiller historique. Toutefois, Zinedine Zidane, bien conscient du fonctionnement au sein du PSG, aurait certaines exigences, et non des moindres.

Zidane ou Leonardo, le Qatar va devoir trancher