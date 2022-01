Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tue tout suspense pour un dossier brûlant !

Publié le 15 janvier 2022 à 6h30 par Th.B.

Certes, Arkadiusz Milik et Bamba Dieng font couler beaucoup d’encre dans la presse en cette période de mercato. Néanmoins, Pablo Longoria a tenu à affirmer qu’aucun des deux attaquants ne quittera l’OM cet hiver.

Pour des raisons drastiquement opposées, les noms d’Arkadiusz Milik et de Bamba Dieng font le tour des médias ces derniers temps dans le cadre d’un potentiel départ pour cet hiver. En effet, Dieng dispose d’une belle cote sur le marché des transferts et notamment en Angleterre lorsque Milik peine à faire son trou dans l’animation offensive de Jorge Sampaoli à l’OM depuis le début de la saison. Cependant, le président Pablo Longoria a tenu à écarter un éventuel départ des deux attaquants de Sampaoli vendredi.

Longoria ferme la porte aux départs de Milik et Dieng !