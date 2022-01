Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Amavi, Longoria a bouclé un autre départ !

Publié le 15 janvier 2022 à 16h10 par D.M. mis à jour le 15 janvier 2022 à 16h14

Dario Benedetto va rompre son contrat de prêt avec Elche et s'engager avec Boca Juniors selon la presse argentine.

Barré par la concurrence d’Arkadiusz Milik, Dario Benedetto avait dû s’exiler pour retrouver du temps de jeu. Lors du dernier mercato estival, l’international argentin avait été prêté à Elche jusqu’à la fin de la saison. Mais récemment son agent avait ouvert la porte à un retour à Boca Juniors, club où il a évolué entre 2016 et 2019. « J'aimerais qu'il reste à Elche, mais des joueurs de cette importance ? Nous devrons l'évaluer. Ce n'est pas fou parce qu'il a toujours su, et il me l'a toujours dit, que son idée est de finir là-bas et de revenir à Boca » avait confié Christian Bragarnik.

Benedetto à Boca Juniors, c'est fait