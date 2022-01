Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Nuno Mendes sur son intégration !

Publié le 16 janvier 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat cet été, Nuno Mendes n’a pas encore affiché son meilleur niveau. Mais le latéral gauche portugais semble néanmoins satisfait de son intégration dans ce nouvel environnement.

En toute fin de mercato estival, le PSG a bouclé le recrutement de Nuno Mendes (19 ans) qui est présenté comme l’un des espoirs les plus prometteurs d’Europe au poste de latéral gauche. Néanmoins, l’ancien joueur du Sporting Lisbonne n’a pas encore trouvé son rythme de croisière au Parc des Princes malgré une intégration facilitée par ses coéquipiers comme s’en est expliqué Mendes sur le site officiel du PSG.

« Je m’efforce d’apprendre chaque jour »