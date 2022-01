Foot - Mercato - LOSC

Mercato : C’est imminent pour Hatem Ben Arfa au LOSC !

Publié le 16 janvier 2022 à 10h10 par T.M.

Yusuf Yazici en partance pour le CSKA Moscou, c’est Hatem Ben Arfa qui devrait venir le remplacer au LOSC. Une opération qui serait visiblement très bien engagée.

Cet hiver, le LOSC doit faire rentrer de l’argent dans les caisses. Alors que Jonathan Ikoné a déjà été vendu à la Fiorentina, d’autres départs sont attendus. Si les Dogues tiennent visiblement à Sven Botman, Yusuf Yazici pourrait lui en revanche s’en aller. Jouant très peu avec Jocelyn Gourvennec, le Turc pourrait s’envoler vers la Russie pour rejoindre le CSKA Moscou. Un départ que le LOSC entend pallier et ces derniers jours, une piste n’a cessé de prendre de l’ampleur, celle menant à Hatem Ben Arfa.

Ben Arfa arrive au LOSC !