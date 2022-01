Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta passe à l’action pour le «nouveau Ronaldo» !

Publié le 16 janvier 2022 à 7h00 par B.C.

Grand espoir brésilien, Endrick serait dans le collimateur du FC Barcelone, qui aurait envoyé un émissaire observer de près l’attaquant de Palmeiras.

En proie à des soucis financiers, le FC Barcelone est contraint de tenter des paris sur le marché des transferts pour se renforcer. L’arrivée de joueurs libres est notamment espérée par Joan Laporta, qui aurait coché le nom d’Antonio Rüdiger, Andreas Christensen ou encore César Azpilicueta. Mais le Barça garde également un oeil sur de jeunes talents pour préparer l'avenir, à l’instar d’Endrick, l'un des grands espoirs du football brésilien.

Le Barça surveille un crack brésilien