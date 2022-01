Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce chouchou de Pochettino met les choses au point !

Publié le 16 janvier 2022 à 4h45 par T.M.

Récemment, la presse anglaise annonçait un vif intérêt de Mauricio Pochettino pour Conor Gallagher. Ce dernier en a d’ailleurs dit plus sur son avenir.

A 21 ans, Conor Gallagher est l’une des belles surprises de la saison en Premier League. Sous le maillot de Crystal Palace, l’Anglais réalise de très bonnes performances et cela n’échappe pas à certains. Ainsi, comme avait pu le révéler la presse britannique, au PSG, Mauricio Pochettino aimerait bien recruter Gallagher. Mais encore faut-il que Chelsea soit d’accord. Actuellement, le milieu offensif est prêté par les Blues chez les Eagles et il était récemment expliqué que Thomas Tuchel voulait à terme faire de la place à Conor Gallagher dans son effectif.

Gallagher attend de voir…