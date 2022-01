Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur le mercato XXL de Leonardo !

Publié le 15 janvier 2022 à 5h45 par Th.B.

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino semblerait ne pas avoir été totalement écouté lors du dernier mercato estival effectué par Leonardo puisqu’il n’aurait donné son aval que pour la venue de Sergio Ramos, et pas pour celles de Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma.

Nasser Al-Khelaïfi annonçait la couleur au tout début du dernier mercato estival. Et le président du PSG a tenu parole puisque le club de la capitale s’est bel et bien montré actif sur le marché des transferts en mettant la main sur pas moins de six joueurs dont quatre agents libres en les personnes de Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi et Sergio Ramos. En parallèle, Nuno Mendes est arrivé sous la forme d’un prêt en provenance du Sporting Lisbonne lorsque Achraf Hakimi a été transféré après qu’un terrain d’entente financier ait été trouvé entre la direction sportive du PSG emmenée par Leonardo et les dirigeants de l’Inter.

Pochettino aurait validé l’arrivée de Ramos, mais pas celles de Messi et Donnarumma !