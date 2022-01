Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Donnarumma… Cette grosse révélation sur l'arrivée de Ramos !

Publié le 13 janvier 2022 à 21h15 par Th.B.

Bien que Leonardo soit parvenu à mettre la main sur quatre agents libres de haut niveau l’été dernier, Mauricio Pochettino n’aurait pleinement validé que la venue de Sergio Ramos contrairement à celles de Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma.

À l’occasion du dernier mercato estival, Leonardo a bouclé la venue de plusieurs grands noms du football européen qui étaient disponibles sur le marché des agents libres. De Gianluigi Donnarumma à Lionel Messi en passant par Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos, tous ont déposé leurs valises au PSG sans que le club de la capitale ait à débourser une indemnité à leurs anciens clubs. Cependant, le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’aurait pas concrètement pris la température auprès de Mauricio Pochettino qui ne semble pas avoir validé l’ensemble des arrivées des agents libres lors du dernier mercato.

Contrairement à Messi et Donnarumma, Pochettino aurait validé l’arrivée de Ramos !