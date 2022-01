Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce gardien de Pochettino a tranché pour son avenir !

Publié le 13 janvier 2022 à 17h45 par Th.B.

Pourtant courtisé par Aston Villa qui proposerait un prêt avec option d’achat au PSG, Sergio Rico privilégierait le challenge Majorque en raison du rôle plus important qu’il occuperait avec l’équipe espagnole plutôt qu’avec le pensionnaire de Premier League.

Avant la clôture du mercato hivernal, Sergio Rico pourrait plier bagage et s’engager sous la forme d’un prêt avec Majorque, Aston Villa ou une tout autre formation anglaise. France Bleu Paris confiait mercredi que Majorque et deux écuries anglaises en pinceraient pour le troisième du PSG que Leonardo aimerait voir partir cet hiver. Et ce jeudi, Matteo Moretto a révélé l’identité de l’une des deux équipes anglaises en question : Aston Villa. Le club de Birmingham aurait même soumis une offre aux dirigeants du PSG : un prêt avec option d’achat, ce qui répondrait aux exigences de Leonardo.

Rico refuserait de signer à Aston Villa et privilégierait Majorque !