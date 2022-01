Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino prêt à retenter le coup avec Sergio Ramos ?

Publié le 11 janvier 2022 à 21h45 par A.C.

Arrivé cet été après une longue aventure au Real Madrid, Sergio Ramos rencontre d’énormes difficultés au PSG... où il n’a joué que trois rencontres pour le moment.

Il a été l’une des recrues phares de l’été au Paris Saint-Germain. Pourtant, on ne peut pas vraiment dire que Sergio Ramos a été très important pour l’équipe cette saison. Il a en effet fallu attendre le 28 novembre pour le voir pour la première fois sous le maillot du PSG, face à l’ASSE en Ligue 1 (1-3). Deux autres apparitions ont suivi, mais l’ancien du Real Madrid n’a pas réussi à trouver de continuité et cela s’est confirmé face à l’OL (1-1), puisque Mauricio Pochettino n’a pas compté sur lui. « On joue avec quatre défenseurs. La concurrence est grande pour tou s » a expliqué le coach du PSG. « J’espère qu’il pourra jouer les prochains matches, mais la décision était de jouer avec Kimpembe et Marquinhos. Il va bien, c’était un choix ».

Ramos pourrait être là face au Stade Brestois